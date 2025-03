Google liefert KI an Rüstungskonzern Lockheed Martin

Auf der Seite des Internet-Konzerns ist an der Kooperation der Bereich Google Public Sector beteiligt, der mit dem öffentlichen Sektor interagiert. Googles Künstliche Intelligenz soll in Lockheeds Konzept von "KI-Fabriken" einfließen und dort hauseigene Software ergänzen, teilte der Rüstungskonzern mit. Die Cloud-Sparte von Google stelle dabei eine Plattform zur Verwaltung der KI-Fähigkeiten bereit. Lockheed baut unter anderem Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Raketensysteme und Radaranlagen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Google hatte 2018 die Selbstverpflichtung abgegeben, keine KI für Waffensysteme zu liefern. Auslöser war Widerstand im Unternehmen gegen die Mitarbeit an einem Drohnenprogramm des US-Militärs. In den aktuellen Google-Grundsätzen zur Künstlichen Intelligenz steht allgemein, man wolle die KI mit "breit akzeptierten Prinzipien des internationalen Rechts und der Menschenrechte" in Einklang bringen./so/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 409,8 auf Tradegate (27. März 2025, 20:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um -4,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,17 %. Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 96,19 Mrd.. Lockheed Martin zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.