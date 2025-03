Vorfälligkeitsentschädigungen von Banken jetzt zurückfordern

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lahr (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) es mit einer Entscheidung ermöglicht,dass Verbraucher ihre Baukredite unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig undohne hohe Zusatzkosten ablösen können. "Der BGH hat mit seinem Urteilklargestellt, dass Banken nur dann eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangendürfen, wenn die entsprechenden Vertragsklauseln für Verbraucher klar undverständlich formuliert sind", erklärte Christian Grotz, Fachanwalt für Bank-und Kapitalmarktrecht bei Dr. Stoll & Sauer, gegenüber dem Handelsblatt (https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilien-so-koennen-sie-ihren-baukredit-kostenlos-vorzeitig-zurueckzahlen/100108002.html) am 8. März 2025.Banken verlangen bei vorzeitiger Rückzahlung eine sogenannteVorfälligkeitsentschädigung für entgangene Zinseinnahmen. Doch die BGH-Richterhaben nun entschieden: Viele der verwendeten Vertragsklauseln sind unzulässig.Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt daher Betroffenen, die ihrenKredit vorzeitig zurückzahlen wollen oder es schon getan haben, ihre Verträgeüberprüfen zu lassen. Mit dem kostenlosen Baukredit-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/bank-kapitalmarktrecht/banken-verlieren-vor-bgh-vorfaelligkeitsentschaedigungen-zurueckfordern#paragraph--id--19966) der Kanzleikönnen Kreditnehmer unkompliziert feststellen, ob sie Anspruch auf Rückzahlungbereits gezahlter Entschädigungen haben.BGH: Rückzahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen möglichDie Entscheidung des Bundesgerichtshofs ( Az.: XI ZR 75/23 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/bank-kapitalmarktrecht/bgh-urteil-bankkunde-erhaelt-vorfaelligkeitsentschaedigung-zurueck) ) vom 4. Dezember 2024 bestätigte einUrteil des Oberlandesgerichts (OLG) Zweibrücken. Geklagt hatte ein Kunde einerVolksbank, der bei der vorzeitigen Ablösung seines Immobilienkredits eineVorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 15.855 Euro zahlen musste. Er focht dieZahlung gerichtlich an - mit Erfolg. Bereits das OLG Zweibrücken hatteentschieden, dass die Vertragsklauseln der Bank nicht den gesetzlichenAnforderungen an Transparenz und Verständlichkeit genügen. Der BGH bestätigtenun dieses Urteil. Das Handelsblatt sprach mit unserem Geschäftsführer ChristianGrotz über die höchstrichterliche Entscheidung.Unklare Vertragsklauseln: Banken fordern zu hohe Entschädigungen"Der BGH hat mit seiner Entscheidung klargestellt, dass Banken nur dann eineVorfälligkeitsentschädigung verlangen dürfen, wenn die entsprechendenVertragsklauseln für Verbraucher klar und verständlich formuliert sind",erläutert Christian Grotz, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, bei Dr.