Super Micro Computer - Aktie im Rampenlicht - 27.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Super Micro Computer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,18 % bestehen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

In unserer Live-Schalte „Calling USA“ diskutieren wir heute unter anderem über wichtige Termine zum Start ins neue Quartal. US-Präsident Trump hat Zölle angekündigt, TikTok wird kommende Woche ein Thema und Tesla präsentiert am 2. April Absatzzahlen für das 1. Quartal. Was erwartet der Markt? Was bewegt Tesla-Investoren und wie schätzen die Analysten von Cox Automotive den Absatz der Fahrzeughersteller in den USA ein? Ebenfalls ein Thema sind die neuesten Konjunkturprognosen, die etwas mit Gold zu tun haben. Außerdem werfen wir einen Blick auf Boeing, denn der Flugzeugbauer überrascht mit einem erstaunlichen Großauftrag. Zudem stellen wir Titel vor, die in Abschwungphasen Stärke zeigen, und haben News zu Alphabet, Cloudflare, Super Micro Computer, Dropbox und 23andMe.

Ein Tech-Blutbad erschütterte die Börse, als Microsofts Kurswechsel bei seinen Rechenzentrumsplänen die Aktien von KI-Unternehmen massiv einbrechen ließ.