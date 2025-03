Die weltweiten Feierlichkeiten zum Internationalen Jazztag 2025 finden ihren Höhepunkt in Abu Dhabi, einer UNESCO Creative City of Music

PARIS und WASHINGTON und ABU DHABI, VAE, 27. März 2025 /PRNewswire/ -- Der Internationale Jazztag 2025 wird am 30. April in mehr als 190 Ländern gefeiert, wobei Abu Dhabi als globale Gastgeberstadt ausgewählt wurde. Die von der UNESCO und dem Herbie Hancock Institute of Jazz organisierte Veranstaltung bietet Konzerte sowie Bildungs- und Kulturinitiativen.

„Wir freuen uns sehr, diesen internationalen Tag in der UNESCO Creative City of Music Abu Dhabi gebührend zu feiern. Diese Ausgabe wird die reiche Vielfalt an Kreativität und kulturellem Erbe der Stadt hervorheben und gleichzeitig die Fähigkeit des Jazz aufzeigen, Gemeinschaften zu verbinden und Dialog und Frieden über Kontinente hinweg zu fördern", erklärte UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay.