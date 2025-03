US-Börsen lassen nach - Trump-Drohung schürt Rezessionsängste

Holly013 schrieb heute 17:17

Wow, was für rechte Spinner. Ihr Spinner, als ob die Steuern nicht erhöht werden, wenn es weniger Asylanten gebe. Nazis raus, dann wirds erst besser. Mit Asylanten wird Geld verdient, in dem Investoren Gebäude billig kaufen und teuer, an die Kommune vermieten. Als eine Frau Merkel 2015 Flüchtlinge einlud und willkommen hieß, hat die BILD sie noch gelobt, für ihr angeblich gutes Herz.

Selbst der Klimaschutz war ihr wichtig, auch da wieder Lob von BILD.

Abgeltungssteuer, wird erst fällig, beim Verkauf, vorher nicht. Es gibt auch immer noch den Freibetrag, bei Alleinstehende sind es 800€. Bei einer Anlagensumme von 16.000 € und einer Rendite von 5 % sind das nur 800 € Zinsen, Abgeltungssteuer 0 %.

Welcher Kleinanleger wird soviel Geld anlegen?

Seit 2011 wird über die Einführung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer verhandelt. Die Pläne kommen jedoch seit Jahren nicht voran. In einer EU-weiten Form scheiterten sie 2013 am Widerstand Großbritanniens und Schwedens.

Timburgs Langfristdepot, war klar das da so eine Scheiße geschrieben wird. Rastelly, wie hoch geht die rechte Hand? Wir haben 1,3 Millionen leer stehende Häuser.

Wohnungen haben wir deshalb so wenig, weil Immobilienbesitzer das dann die Immobilien- und Mieten fallen.

Wenige Wohnungen bedeuten, das sich die Leute darum schlagen und selbst überbieten.

Als der Vorschlag kam, der Staat sollte ein Vorkaufsrecht bekommen sollte, damit Immobilienhaie keine Immobilien kaufen und leer stehen lassen, damit die Preise weiter hoch bleiben.

Das Öffentlich-Rechtliche anprangern zeigt nur die Dummheit der Leute, die Fresse halten und die Politmagazine schauen, da wird wenigstens aufgeklärt.

Solange AFD-Idioten nur Bullshit erzählen und Bild lesen, wird es auch bei der PISA-Studie nicht besser.

Aber Wallstreet-Online öffnet ja Tür und Tor für die rechten Säcke.

Hier wird das ja überdeutlich, wenn Deutsche ein Verbrechen ausüben, ist das egal und normal. Vielleicht mal eine Meldung, war es ein Mensch mit Migrationshintergrund tut man so, als sei es stündlich der Fall und wird Tage lang in der fragwürdigen Presse (Bild und Welt) gezeigt.

Dank CDU wird es keine Reichen- und Vermögenssteuer geben, was die SPD vorschlug war mal CDU Thema, außerdem stand das auch so im Wahlprogramm 2025, konnte jeder lesen auch die Deppen.

Außerdem ist ja noch nicht klar, ob der Freibetrag nicht auch noch erhöht wird.

Dass man von der AFD was Besseres erwartet, glaubt man natürlich.

Die AFD wollte, das man nach 45 Jahren in Rente gehen kann.

Wer nur 40 Beitragsjahre hat, muss 5 Jahre länger arbeiten.

AKW wieder bauen, kostet Milliarden, ist unrentabel, sagen auch die Energiekonzerne. Würde man die Subventionen für Atomstrom abschaffen, kostet der Strom mindestens das doppelt.

Wind und Solar kosten nur knapp 14 Cent pro Kw. Die Unternehmen erpressen seit Jahren, schon bei Helmut Kohl, die Regierung und fordern noch weitere Steuersenkungen, am liebsten gar keine Steuern.

Hartz4 nun Bürgergeld nützt den Unternehmen, um Billigarbeitskräfte zu bekommen.

Rechaufgabe für Dummys 4 Millionen inoffiziell Zahl der Arbeitslosen stehen knapp 1 Million freie Stellen gegenüber, wie viel Arbeitslose bleiben übrig, wenn man die Zahlen gegenrechnet. Oder jeder arbeitet nur 25 %, 1 Million sind 25 % von 4Millionen, heißt die müssten trotzdem aufs Amt.

Warum müssen Fachkräfte Taxis fahren oder Arbeitsstellen annehmen, die jeder Ungelernte ausüben kann?

Unternehmen wollen Fachkräfte, die unter Wert arbeiten und keinen Tariflohn bekommen sollen.

Bei der AFD und den Nazis müsste jeder Sklavenarbeit machen. Die Schwachköpfe haben leider zu viel Dummköpfe, die sie auch noch wählen.

Wenn ein Migrant arbeitet, zur Schule geht oder sogar vor dem Abitur steht oder Medizin studiert, die schiebt man ab, während Verbrecher hier bleiben dürfen.

Warum werden diese abgeschoben?

Antwort, weil man nicht will das es bekannt wird, das Asylanten sich integrieren wollen.

Warum soll sich ein Mensch auf der anderen bemühen, wenn er abgeschoben wird.

Ich hab einige Bücher gelesen über die Lügen, die verbreitet werden, was die Hartz4 Empfänger betrifft.

Aber Spinner behaupten, dass es alle faule Säcke sind.

Der Aufreger über die SPD ist lächerlich, da die CDU das gleiche möglicherweise will, gut das es einen Sündenbock gibt.