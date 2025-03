Nanoprecise schließt Serie C mit 38 Millionen US-Dollar ab

Nanoprecise sichert sich in einer kombinierten Eigen- und Fremdkapitalrunde eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 38 Millionen US-Dollar, um die industrielle Wartung intelligenter, schneller und berechenbarer zu machen

Die überzeichnete Eigenkapitalfinanzierung, geleitet von Yaletown Partners unter Mitwirkung von BDCs Industrial Innovation Venture Fund mit Beteiligung von Export Development Canada (EDC), BMO Capital Partners, stellt Nanoprecise neben einer Kreditfazilität von CIBC Innovation Banking, die Mittel zur Verfügung, um seine Marktpräsenz rasch auszubauen und seine strategischen Initiativen zu beschleunigen.

„Prädiktive Instandhaltung ist nicht länger ein ‚nettes Extra' – sie ist eine strategische Notwendigkeit für die Widerstandsfähigkeit und Effizienz der Industrie", kommentiert Hans Knapp, Partner und Mitbegründer von Yaletown Partners. „Nanoprecise spricht nicht nur mit den Kunden über Effizienz, sondern zeigt auch die gleiche Disziplin in seinen Finanzen, da es in seiner Klasse die höchsten Einnahmen pro Dollar an Investorengeldern erzielt hat. Wir freuen uns, ihre Mission zu unterstützen, energiezentrierte Instandhaltung weltweit zu verbreiten."

„Nanoprecise bietet eine skalierbare Lösung mit großer Wirkung, die gleichzeitig betriebliche Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit fördert. BDC Capital ist stolz darauf, diese Investition in ein Unternehmen zu leiten, das perfekt zu unserer Mission passt, die nächste Generation globaler kanadischer Technologieführer zu unterstützen," sagte Erin Sheets, Partner beim Industrial Innovation Venture Fund von BDC. „Die Stärke von Nanoprecise liegt in ihrem vielfältigen Ansatz – sowohl in Bezug auf die globalen Märkte, die sie bedienen, als auch auf die Zusammensetzung ihres Teams. Diese Vielfalt in Verbindung mit der innovativen Nutzung von LLM-Modellen zur Generierung synthetischer Daten versetzt sie in die Lage, sowohl die Genauigkeit der Erkenntnisse als auch die Kosteneffizienz ihrer Lösung gegenüber wesentlich größeren Wettbewerbern zu übertreffen.