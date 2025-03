Mehrheit will bei Zollstreit US-Produkte boykottieren Vom Benzin an der Zapfsäule über das iPhone bis zum Online-Händler oder Streamingdienst - Produkte aus den USA sind im Alltag kaum wegzudenken. Trotzdem will laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland …