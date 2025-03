Leichte Verluste - Trendsuche setzt sich fort

(Im zweiten Absatz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer Korrekturwoche zeichnet sich am Freitag im Dax ein schwächerer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent tiefer auf 22.614 Punkte. Bisher liegt der Dax auf Wochensicht rund ein Prozent im Minus. Die US-Importzölle auf Autos hatten ihn tags zuvor zeitweise aber auch schon bis auf 22.469 Punkte nach unten geschickt, bevor er sich wieder etwas fing.

Den Kampf um seine 21-Tage-Linie, einen kurzfristigen Trendindikator, hat der Dax am Donnerstag zuvor verloren. Noch bleibt er aber in einer Konsolidierung von dem Mitte des Monats erreichten Rekord bei 23.476 Punkten - zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält. Im März liegt der Dax noch rund ein halbes Prozent im Plus und 2025 gar fast 14 Prozent. Die wichtigsten US-Indizes liegen in beiden Kategorien im Minus./ag/zb