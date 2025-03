Goldpreis erklimmt weiteres Rekordhoch

Heldal schrieb gestern 14:23

Ich kann die Äußerung schon nachvollziehen. Überall wird gejammert wie schlecht doch alles ist. Aber Cafés, Restaurants immer alles voll, gereist wird viel und ausgiebig, gerne mit Schiff und Flugzeug...

Und trotzdem:

Ja auch mir geht es gut, neben der guten Gesundheit besitzen wir eine eigenutzte Immobilie, weitere im In- und Ausland, mehrere Wertpapierdepots in nicht unerheblicher Höhe, dazu Gold und Kryptos. Nur ist das in den Jahrzehnten nicht vom Himmel gefallen oder an der Haustür für uns abgegeben worden. Stattdessen haben wir uns alles selbst erarbeitet und dann das Ersparte angelegt und daraus Vermögen generiert. Also immer ehrlich, aus dem Netto und immer auf unser volles Risiko.

Und wenn dann die Prasser und Nichtskönner aus der Politik kommen, womöglich auch noch die Neidkeule schwingen, dann schwillt mir der Kamm. Ihr Unvermögen mit dem (hart) erarbeiten Geld Anderer zukleistern zu wollen, ach, so schön einfach. Bei mir erzeugt das dagegen einen nie dagewesenen Brechreiz.