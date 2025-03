Yukon Metals gibt die Aufstockung der Privatplatzierung auf 10 Mio. CAD bekannt

/NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN ZUM VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/

27. März 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FSE: E770, OTC: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf „Best-Efforts“-Basis gemeinsam mit Cormark Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. (die „Co-Agenten“) zugestimmt hat, das Volumen der zuvor angekündigten Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu etwa 10 Millionen CAD (das „Angebot“) zu erhöhen.

Das Angebot wird aus der Emission und dem Verkauf von 18.181.818 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,55 CAD pro Einheit (der „Emissionspreis“) bestehen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheitsaktie“) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,80 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt vor 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) an dem Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert) liegt.

Das Unternehmen hat den Co-Agenten eine Option eingeräumt, die jederzeit bis 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um den Umfang des Angebots zu erhöhen und zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.500.000 CAD zu erzielen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Anteile Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, oder anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten gemäß einer oder mehrerer der folgenden Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI 45-106“) zum Kauf angeboten: (i) die Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die „Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten“); und (ii) andere verfügbare Befreiungen gemäß NI 45-106. Soweit Anteile den maximalen Wert von Wertpapieren überschreiten, die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption verkauft werden dürfen, werden diese Anteile im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung unter Berufung auf andere verfügbare Ausnahmen von den Prospektanforderungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten und verkauft. Die Co-Agenten sind auch berechtigt, die Anteile in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten zum Verkauf anzubieten, vorausgesetzt, dass in diesen anderen Rechtsordnungen keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung, keine laufende Berichtspflicht oder erforderliche behördliche oder staatliche Genehmigung besteht.