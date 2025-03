DAX weitet Verluste aus

Schon im Vorfeld wurde die Schiebephase der letzten Wochen zwischen 22.320 und dem Rekordhoch bei 23.476 Punkten als neutral eingestuft, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Größere Signale auf der Unterseite dürfte es erst bei einem Bruch der Unterstützung von 22.320 Punkten geben, ein solches Szenario würde für erhöhte Abgabebereitschaft auf 21.513 Punkte hinweisen und sich für ein Short-Engagement anbieten. Diese Richtung wird für den DAX nach seinem Aufwärtstrendbruch nun weiter untermauert. Kommt es anders und der DAX legt über seine Rekordstände von 23.476 Punkten zu, würden rasche Kursgewinne an 23.912 und darüber 24.167 Punkte auf Anleger zukommen. Bemerkenswert ist wahrlich die relative Resilienz des deutschen Leitbarometers gegenüber den zahlreichen Negativschlagzeilen, was von gewisser Stärke zeugt.

Aktuelle Lage