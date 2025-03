Zweite Korrekturwelle gestartet

Die erste Abwärtsbewegung im Tagesstart betrug rund 17 Prozent, seit Mitte März befindet sich die Aktie wieder im temporären Aufwind und konnte zurück an den EMA 50 sowie den Horizontalwiderstand von 256,45 Euro anknüpfen. In den letzten Stunden kam es jedoch erneut zu Gewinnmitnahmen, was den Beginn der zweiten Korrekturwelle darstellen könnte und damit Abschläge bis in den Bereich um 224,60 Euro und den dort befindlichen 200-Tage-Durchschnitt sehr stark anzunehmen sind. Entsprechend dieser Vorlage würde sich ein Short-Engagement auf diesen Titel über den weiter unten vorgestellten Turbo Short Optionsschein anbieten. Gelingt es unerwartet und nachhaltig über 262,85 Euro zuzulegen, wäre eine kurzzeitige Aufwärtsbewegung an den darüberliegenden Widerstand von 269,60 Euro zu erwarten. Aber erst über diesem Niveau wird der SAP-Aktie ein Gipfelsturm mit einem Ziel bei 283,50 Euro zugetraut.

Trading-Strategie: