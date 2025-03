Dunkle Wolken am Horizont

Der langfristige Kursverlauf der General-Motors-Aktie lässt sich bis in das Jahr 2012 hinein als grobe Seitwärtsbewegung beschreiben, das letzte markante Hoch markierte das Papier bei 67,21 US-Dollar Anfang 2022. Im Anschluss korrigierte der Wert auf ein Niveau um 30,00 US-Dollar. Seitdem konnte die Aktie wieder deutlich steigen, bildete in den letzten Monaten jedoch eine größere SKS-Formation aus und könnte diese bei weiterer Abgabebereitschaft zur Unterseite auflösen sowie ein mustergültiges Verkaufssignal generieren. Schließlich dürften Trumps Zölle auch die heimische Wirtschaft deutlich belasten und die Gewinne schmälern, was die aktuellen Befürchtungen der Investoren ist.

Unter einem Niveau von 44,80 US-Dollar sollten sich Anleger daher auf erneute fallende Kurse mindestens in den Bereich um 41,04 US-Dollar einstellen, eine überschießende Verkaufswelle könnte sogar in den Bereich von 38,96 US-Dollar talwärts reichen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Noch wurde das Konstrukt allerdings nicht aktiviert! Nur eine positive Nachrichtenlage zum US-Automobilsektor könnte aus technischer Sicht über einem Niveau von 53,47 US-Dollar ein Gipfelsturm ermöglichen und dadurch das Vorjahreshoch bei 61,24 US-Dollar erneut in den Fokus der Anleger rücken. Angesichts der zahlreichen Unsicherheiten wird ein derartiges Szenario vorläufig nicht favorisiert, könnte sich jedoch mit zukünftigen Aussagen und Feinjustierungen von Donald Trump aber wieder spürbar ändern.