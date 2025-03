GOLD – Hausse bis 3.500 USD? Die Zeichen stehen auf Sturm! Barrick Gold, Agnico-Eagle, Quimbaya, Aris Mining und Newmont

Das Jahr 2025 startet mit Inflationszahlen über den Notenbank-Korridoren, das erlaubt vorerst keine Zinssenkungen mehr. Bedenklich entwickeln sich auch die Verschuldungen. Während die USA konsequent Richtung 40 Billionen USA marschieren, hat der neue US-Präsident Donald Trump die Notwendigkeit von staatlichen Einsparungen erkannt. Für den Tech-Milliardär und Regierungsfreund Elon Musk wurde extra ein neues „Departement of Government Efficiency“ geschaffen. Er soll die Überbeschäftigung in den US-Behörden regulieren. Der US-Präsident erhofft sich dadurch Einsparungen in Milliardenhöhe. Indes hat Deutschland eine neue Regierung bekommen, die sich als besonders ausgabenfreudig präsentiert. Bis zu 1 Billion EUR sollen zu den bereits bestehenden 3,5 Billionen EUR Schulden hinzugefügt werden, um die Bereiche Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz zu befeuern. Wegen andauernder geopolitischer Unsicherheiten und einer stetigen Teuerung freuen sich die Besitzer von Edelmetallen – denn in diesem Sektor geht die Rally ungebremst weiter: 3.090 USD in Gold und 34,50 USD im Silber wurden zuletzt erreicht. Welche Aktien stehen jetzt im Rampenlicht?

Gold – Gewinner der weltweiten Geldentwertung

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Inflation rückt Gold immer wieder in den Fokus von Anlegern. Es hat den Ruf eines der ältesten Wertaufbewahrungsmittel der Menschheitsgeschichte, denn es gilt als sicherer Hafen und stabiler Schutz vor Währungsabwertungen. Doch was macht Gold so wertbeständig? Gold kann nicht künstlich hergestellt oder unbegrenzt vermehrt werden wie Papiergeld. Die globale Goldproduktion wächst nur langsam, bestehende Minen suchen immer wieder neue Liegenschaften für die Verlängerung ihrer Laufzeiten. Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium gelten seit Jahrhunderten als sichere Häfen und behalten auch in Krisenzeiten ihren Wert. Ein Punkt kommt in der globalen Finanzblase immer wieder zur Geltung: Anders als bei Aktien oder Anleihen gibt es bei physischem Gold kein Emittentenrisiko – es kann nicht pleitegehen. Gestern erreichte der Goldpreis mit 3.090 USD ein neues Allzeithoch. Die Rally geht in 2025 also ungebremst weiter…