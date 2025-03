Secunet Security Networks will weiter wachsen - Fokus auf zweitem Halbjahr

lazy_invest schrieb vor 45 Minuten

Sehe ich auch so, die Entwicklung im Business Sektor kann man nur als enttäuschend beschreiben und da der Bedarf eher nicht gesunken sein dürfte in den letzten Jahren, scheinen wohl andere Produkte/Anbieter schlicht attraktiver zu sein.



Generell regt der Ausblick wenig zur Phantasie an. Man eiert nun seit 2020 bei einem EBIT von rund 50 Mio. im Schnitt herum, in den letzten drei Jahren und nun voraussichtlich 2025 sogar darunter. Sprich 0 Wachstum auf Ergebnisseite in 5 Jahren, die erstens inflationär waren (=darum bereinigt ist man geschrumpft) und eigentlich stark nachfragesteigernd gewesen sein sollten, wenn man die geopolitischen Entwicklungen betrachtet. Es ist enttäuschend, dass man es in diesem Umfeld nicht geschafft hat, im Ergebnis zu wachsen.