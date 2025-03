DAX erstaunlich stabil – Inflationsdaten in Zeiten des Zollwahnsinns

Das dürfte auch daran liegen, dass ein Großteil der schlechten Nachrichten bereits in den Kursen der Autoaktien enthalten ist. Die Autobauer haben im DAX ein Gewicht von weniger als zehn Prozent. Das Schwergewicht SAP ist mehr wert als alle von ihnen zusammen. Dass die Autoaktien zuletzt noch einmal um gut ein Zehntel an Börsenwert eingebüßt haben, fällt im Index daher kaum auf.

In den deutschen Autowerten aber steckt auch Rüstungs-Fantasie. Fabriken könnten auf die Produktion von Rüstungsgütern umgestellt werden. Allein die Andeutung solcher Pläne würde sicherlich ein Kursfeuerwerk bei niedrig bewerteten Aktien auslösen. Wer Rüstungsgüter nicht in den USA bestellen, sondern im eigenen Land produzieren will, braucht vor allem Produktionskapazitäten. Die Spekulation, dass die Autohersteller daran beteiligt werden, ist auch ein Grund für die relative Stabilität ihrer Aktien.