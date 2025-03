DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH / DIB überschreitet ...

DIB überschreitet Treuhandvolumen von 100 Millionen Euro Bad Wildungen (ots) - Das Deutsche Institut für Bestattungskultur (DIB) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Am 27. März 2025 überschritt die Gesamtsumme aller laufenden Treuhandverträge erstmals die Marke von 100 Millionen Euro. Seit der Gründung des DIB im Jahr 2004 wurden damit bundesweit insgesamt 19.659 Treuhandverträge mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro abgeschlossen.



Die erste Treuhandvereinbarung wurde am 2. August 2004 mit einem Kunden des Bestattungsunternehmens Sauerbier in Eiterfeld unterzeichnet. Seither haben sich 474 Bestattungsunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet für die Zusammenarbeit mit dem DIB entschieden. Sie bieten ihren Kundinnen und Kunden eine professionelle und sichere Bestattungsvorsorge über das DIB-Treuhandmodell an.