Weitere Verluste zum Ende schwacher Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Freitag auf weitere moderate Verluste zu. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,5 Prozent auf 22.575 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den dritten Tag in Folge nachgeben. Für die Woche zeichnet sich ein Kursrückgang um 1,4 Prozent ab. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen in einer ähnlichen Größenordnung tiefer erwartet und damit auf Wochensicht ebenfalls im roten Bereich.

Den Kampf um die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator hatte der Dax am Donnerstag verloren, belastet von den angekündigten US-Importzöllen auf Autos und Teile. Er konnte seinen Tagesverlust allerdings deutlich eindämmen.