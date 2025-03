René Wolfram Gold-Rallye: So lange dauert der Anstieg noch Gold hat ganz frisch wieder ein neues Allzeithoch markiert! Der Bullenmarkt ist absolut intakt und nährt sich selbst. Doch kein Trend dauert für immer an. Darum ist es für Trader, die in Gold investiert sind, von Interesse, zu präzisieren, wann sich die Vorzeichen ändern...