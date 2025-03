Toyotas US-Geschäft droht im Zollsturm zu kollabieren

Der Aufschwung folgt auf ein schwieriges Jahr, in dem Toyota mit den Folgen eines Zertifizierungsskandals auf seinem Heimatmarkt zu kämpfen hatte. Nun scheint der Konzern wieder Tritt zu fassen – zumindest im Inland. Der Absatz in Japan zog im Februar um 28 Prozent an, was auch den weltweiten Umsatz des Unternehmens um sechs Prozent nach oben trieb. Die Auslandsverkäufe wuchsen moderat um zwei Prozent.

Der größte Autobauer der Welt meldete am Freitag ein Produktionsplus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt liefen 779.790 Fahrzeuge vom Band. Besonders in Japan legte Toyota kräftig zu: Die Inlandsproduktion stieg um 16 Prozent, während der Ausstoß außerhalb Japans um weniger als ein Prozent zunahm.

Weniger erfreulich verlief das Geschäft in Nordamerika. Dort ging die Produktion um ein Prozent zurück, ebenso wie die Fahrzeuglieferungen aus Japan in die Vereinigten Staaten – dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns. Besonders auffällig ist der Rückgang der Verkaufszahlen in Nordamerika, die um sieben Prozent schrumpften. Toyota erklärte, dies sei unter anderem auf eine geringere Zahl an Betriebstagen sowie auf Engpässe bei Hybridmodellen und anderen Fahrzeugen in den Lagern zurückzuführen. Die Nachfrage selbst bleibe jedoch robust.

Die Zahlen schließen auch die Luxusmarke Lexus ein, die unter anderem in den USA eine zentrale Rolle für Toyotas Positionierung im Premiumsegment spielt.

Während Toyota seine Produktion stabilisiert, werfen politische Risiken neue Schatten auf das Geschäft. US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos und leichte Nutzfahrzeuge an. Die Maßnahmen sollen am 3. April in Kraft treten und betreffen auch Toyotas Lieferungen nach Nordamerika.

Trumps Handelspolitik sorgt weltweit für Unruhe. Investoren befürchten Störungen in den Lieferketten, einen Rückgang der Investitionstätigkeit und einen Inflationsschub, der das globale Wirtschaftswachstum dämpfen könnte.

Fazit

Für Toyota kommt es nun darauf an, wie stark die Zölle den Absatz in den USA treffen und ob das Unternehmen mögliche Produktionsverlagerungen oder Preisstrategien in Betracht zieht, um die Folgen abzufedern. Der Februar lieferte zwar ein positives Signal aus Japan, doch der Druck auf den internationalen Märkten bleibt hoch.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Jidosha Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 170EUR auf Tradegate (27. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.