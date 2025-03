Aktie einen zweiten Blick wert!

Das geplante Finanzpaket von Union und SPD, das darauf abzielt, die deutsche Wirtschaft anzukurbeln, könnte negative Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Die Finanzierung der Lockerung der Schuldenbremse und des Sondervermögens Infrastruktur über 500 Milliarden Euro wird voraussichtlich hauptsächlich durch die Emission von Bundeswertpapieren erfolgen. Eine gesteigerte Verschuldung führt jedoch ebenfalls zu einer Anhebung der Finanzierungskosten, was insbesondere für die immobilienabhängige Branche nachteilig ist. Seit dem Abschluss des Finanzpakets am 5. März hat sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen -an dem sich die Immobilienkredite orientieren - spürbar erhöht. Aktuell ist sehr viel Ungemach bei Vonovia eingepreist und der Aktienkurs könnte sich stabilisieren.

Innerhalb von 15 Monaten hat der Aktienkurs von Vonovia den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang im Großen und Ganzen wieder eingebüßt. Am 28. März 2023 erreichte die Aktie mit 15,27 Euro ihr Allzeittief. Als Folge hat sich eine fortlaufende Aufwärtssequenz entwickelt, die erst Ende Oktober 2024 gebrochen wurde. Schlussendlich wurde auch im Zuge einer Gegenbewegung nach unten der Widerstand bei 29,13 Euro unterschritten. Die seit Anfang Dezember 2024 gebildete Abwärtssequenz scheint noch intakt zu sein. So hat der Kurs aktuell erneut die gewichtige Unterstützung bei 26,06 Euro unterschritten. Die Marktteilnehmer beginnen ihre Zinserwartungen nach oben anzupassen, was sich unter anderem im sinkenden Kurs von Vonovia niederschlägt. Die dabei gebildete Abwärtssequenz hat die Unterstützung bei 24,15 Euro getestet und sich in diesem Bereich erneut stabilisiert. Als Ziel einer möglichen Gegenbewegung könnten die Bullen den Widerstand bei 29,13 Euro anvisieren. Fundamental betrachtet plant das Vonovia-Management ab 2025 wieder mit Gewinnen. Für das Jahr 2027 sollte das entsprechende erwartete KGV damit auf 3,84 sinken, wenn sich die Konsensschätzung als treffsicher erweist und in den kommenden Wochen nicht revidiert werden muss.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Vonovia bis auf 29,13 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN MK3542) überproportional mit einem Omega von 4,25 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33 % und dem Ziel bei 29,13 Euro (0,62 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 28.04.2025 eine Rendite von rund 88 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 21,73 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 48 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,81 zu 1, wenn bei 21,73 Euro (0,17 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK3542 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,29 – 0,33 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 24,00 Euro Basiswert: Vonovia SE akt. Kurs Basiswert: 24,53 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 0,62 Euro Omega: 4,25 Kurschance: + 88 Prozent Quelle: Morgan Stanley

