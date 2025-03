Marktmanipulation bei Steyr? Anwalt prüft Klagen gegen Mutares

Nach einer spektakulären Kursrallye mit einem Allzeithoch von über 400 Euro im März 2025 ist die Steyr-Aktie auf unter 90 Euro abgestürzt. Für viele Anleger ein Schock – und möglicherweise mehr als das. Die Rechtsanwaltskanzlei Reime hat eine Interessengemeinschaft geschädigter Aktionäre gegründet und prüft nun mögliche Schadensersatzforderungen gegen den Hauptaktionär Mutares.

Besonders brisant: Am 18. März 2025 veröffentlichte Mutares um 17:06 Uhr eine Mitteilung zur vorzeitigen Aufhebung der vereinbarten Lock-up-Frist – also der Sperrfrist für Anteilsverkäufe nach dem Börsengang. Dadurch konnten offenbar größere Aktienpakete früher als geplant auf den Markt gebracht werden. Der Höchststand von über 400 Euro wurde allerdings schon am Vormittag desselben Tages erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war der Kurs bereits auf 230 Euro gefallen.