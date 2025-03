Praktische Lösungen, die Kosten senken und die Umweltbelastung reduzieren

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 von Geotab zeigt auf, dass Kostenreduktion und Effizienzgewinne die Haupttreiber für Maßnahmen sind

AACHEN, Deutschland, 28. März 2025 /PRNewswire/ -- Unternehmen sind eher dazu bereit, nachhaltige Initiativen anzustoßen, wenn diese kurzfristig Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen oder Umsatzwachstum erzielen. Dies ist die These, die Geotab Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge, und seine Tochtergesellschaften („Geotab") in ihrem vierten jährlichen Nachhaltigkeits- und Wirksamkeitsbericht aufstellen.