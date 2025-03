Japanische Börse unter Druck - Inflationsdaten belasten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehrheitlich verloren. Dabei kam es an der japanischen Börse zu merklichen Verlusten. Auch auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik im Minus.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Abgaben in Japan mit Preisdaten. Die Inflation im Großraum Tokio hatte sich überraschend verstärkt. Im März hatten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zugelegt. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio zeigte sich ebenfalls ein Anstieg der Teuerung. In dieser Abgrenzung legte die Inflationsrate von zuvor revidiert 2,8 Prozent auf 2,9 Prozent zu. Dieser Anstieg kam ebenfalls überraschend.