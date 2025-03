Selbst an Rosenmontag waren Drohnen im Einsatz!

Vom Lieferdienst bis zum Rosenmontagsumzug

Drohnen sind inzwischen ein alltäglicher Bestandteil des Kriegs in der Ukraine. Mit den Erfolgen dort hat die Entwicklung der Technologie eine immer wichtigere Bedeutung erlangt. Doch auch bei der zivilen Nutzung ist der Fortschritt kaum aufzuhalten. Die jüngsten Beispiele machen es deutlich: So setzen in China immer mehr Essenslieferdienste auf Drohnen, die deutlich schneller und präziser liefern können als noch vor einigen Jahren. Und vor allem: Lieferfahrer stecken nicht mehr in Verkehrsstaus fest. Im Reich der Mitte ist inzwischen sogar die Große Mauer nicht mehr vor den Fluggeräten sicher. Das Unternehmen Meituan liefert mit bis zu 5 Drohnen täglich Snacks und Drinks an Teilstücken der Mauer, wo viele Touristen unterwegs sind. Auf dem Rückweg nimmt die Drohne dann praktischerweise Müll mit, melden chinesische Medien. Das rasante Wachstum des Sektors lässt sich auch an Zahlen festmachen. Laut offiziellen Schätzungen soll sich der Umsatz mit Drohnen-Dienstleistungen in China bis 2030 etwa vervierfachen. Per Juli 2024 zählten die Behörden bereits 608.000 im Land, 48 Prozent mehr als zum Jahresende 2023.

Hohes Wachstum im Drohnenmarkt

Dieser Trend dürfte sich keinesfalls auf China beschränken. Sowohl in Europa als auch in Nordamerika schreitet die Entwicklung rasant voran. Und auch dort dürfte die militärische wie zivile Nutzung eine immer größere Rolle spielen. Schon heute sind Drohnen beispielsweise bei der Überwachung von Stromnetzen im Einsatz. Doch auch beim Karneval haben sie offenbar eine wichtige Aufgabe: Wie die Rheinische Post berichtete, hat die Polizei in Düsseldorf beim Rosenmontagsumzug Drohnen eingesetzt. Zum einen spielt hier das Thema Sicherheit eine Rolle. Zum anderen geht es aber auch um die Lenkung der Menschenmassen auf einem der größten Karnevalsumzüge Deutschlands: Feiernde sollen durch Drohnen gezielt zu Stellen geleitet werden, an denen es noch nicht zu voll ist.