Weitere Verluste zum Ende einer schwachen Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax geht es am Freitag zunächst weiter bergab. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 22.564,03 Punkte und steuert damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Für die Woche zeichnet sich ein Kursrückgang um rund ein halbes Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,48 Prozent auf 28.490,21 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Belastet von den angekündigten US-Importzöllen auf Autos und Teile hatte der Dax den Kampf um die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator am Vortag verloren. Er konnte seinen Tagesverlust dabei aber deutlich eindämmen und bleibt in einer Konsolidierungsphase vom vergangene Woche erreichten Rekord. Das gilt zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht den Dax in einem volatilen Seitwärtsmarkt auf Richtungssuche. "Das ist ein politisch dominierter Markt, in dem sich die Stimmung schnell und häufig dreht", kommentierte er die Auswirkungen der US-Zollpolitik. Die Experten der Landesbank Helaba sehen dadurch eine deutliche Stimmungseintrübung. Das Risiko einer weiteren Korrektur sei gestiegen, der übergeordnete Aufwärtstrend aber noch intakt./gl/jha/