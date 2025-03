Heidelberg Materials nach dem Rücksetzer: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Auch der Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004), die von der Kapitalschwemme des Bundes profitieren sollte, ging es in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig nach oben. Notierte die Aktie noch im Oktober 2024 unterhalb von 100 Euro, so verzeichnete sie am 26.3.25 bei 182,20 Euro ein neues Hoch. Danach korrigierte die Aktie rasch auf ihr aktuelles Niveau bei 166 Euro.

In der Erwartung positiver Quartalszahlen, die im Mai veröffentlicht werden, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem von 166,40 auf 200 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie in absehbarer Zeit wieder ihr Hoch vom 26.3.25 erreichen kann.