Alibaba hat eine stille 100-Milliarden-Rallye hingelegt!

Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs des chinesischen Tech-Riesen Alibaba um fast 60 Prozent gestiegen und hat über 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert hinzugewonnen. Was steckt hinter dieser unerwarteten Rallye?

Noch vor zwei Jahren sah es düster aus für Alibaba. Der Konzern kämpfte mit regulatorischem Gegenwind und einem schwächelnden chinesischen Markt.

Die Kehrtwende begann im November 2023, als Mitgründer Jack Ma eine interne Mitteilung veröffentlichte, in der er Alibaba aufforderte, "seinen Kurs zu korrigieren". Der Appell kam in einer Zeit, in der sich das Unternehmen in seiner vielleicht größten Krise befand: Wachstumsprobleme, massiver Wettbewerb und eine harsche Regulierung durch die chinesische Regierung setzten Alibaba unter Druck.

Doch jetzt scheint Alibaba wieder auf der Überholspur zu sein – mit rasantem Wachstum in seinem Kerngeschäft, einer starken Position im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und einer deutlich besseren Beziehung zur chinesischen Führung.

"China-Tech ist erwacht – angeführt von Alibaba. Globale Investoren sehen das Unternehmen als den besten Weg, um am Aufstieg chinesischer Technologieunternehmen teilzuhaben. Und wir stimmen zu. Alibaba ist in der Pole-Position, um von KI und Cloud-Computing zu profitieren“, sagt Dan Ives, globaler Technologie-Analyst bei Wedbush Securities.

Der tiefe Fall: Wie Alibaba Milliarden verlor

Alibabas Abstieg begann im Jahr 2020, als Jack Ma sich in einer Rede kritisch über Chinas Finanzaufsicht äußerte. Die Folgen waren dramatisch: Die Regierung stoppte den mit Spannung erwarteten Börsengang von Ant Group, Alibabas Fintech-Sparte, der mit einem Volumen von 34 Milliarden US-Dollar der größte Börsengang aller Zeiten hätte werden sollen.

Was folgte, war eine beispiellose Regulierungswelle, die Alibaba Milliarden kostete. Chinas Behörden verhängten hohe Strafen, erließen neue Wettbewerbsregeln und zwangen den Konzern, seine Unternehmensstruktur anzupassen. Zwischenzeitlich war Alibaba an der Börse weniger als die Hälfte seines Höchstwerts von 858 Milliarden US-Dollar wert.

Auch intern gab es massive Turbulenzen: Die Unternehmensführung wurde mehrfach umgebaut, Daniel Zhang gab erst den CEO-Posten ab, bevor er überraschend auch die Leitung der Cloud-Sparte verließ.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Neustart mit KI und Cloud – die Strategie von Eddie Wu und Joe Tsai

Mitgründer Eddie Wu übernahm im September 2023 die CEO-Position und brachte Alibaba zurück zu seinen Wurzeln. Anstatt das Unternehmen als Konglomerat mit sechs Sparten zu führen, setzte Wu den Fokus auf zwei zentrale Wachstumsbereiche: E-Commerce und Cloud-Computing.

Ein entscheidender Faktor für Alibabas Wiederauferstehung ist die verstärkte Investition in Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten massiv in KI-Modelle investiert und setzt auf eine Open-Source-Strategie. Die Qwen-Modelle von Alibaba, die für Text-, Bild- und Videogenerierung genutzt werden können, gehören zu den leistungsstärksten ihrer Art und dominieren Plattformen wie Hugging Face.

Ein weiterer Schlüsselfaktor: die Cloud-Sparte. Alibaba verdient nicht nur mit eigenen KI-Modellen Geld, sondern auch mit der Bereitstellung von Cloud-Infrastruktur, die Unternehmen für ihre KI-Anwendungen nutzen. Diese Strategie hat bereits erste Früchte getragen – das Cloud-Geschäft von Alibaba wuchs im letzten Quartal stärker als erwartet.

Fazit: Alibaba als Vorreiter der neuen China-Tech-Generation

Alibaba hat eine der beeindruckendsten Kehrtwenden in der jüngeren Unternehmensgeschichte hingelegt. Durch geschickte Strategieanpassungen, politische Unterstützung und eine klare Fokussierung auf KI hat sich das Unternehmen aus der Krise katapultiert. Mit einer jährlichen Kurssteigerung von fast 60 Prozent und einer Marktkapitalisierung, die um über 100 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, zeigt sich: Alibaba ist zurück und bereit, eine führende Rolle in der Zukunft von KI und Cloud-Computing zu übernehmen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 124,2EUR auf Tradegate (28. März 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!