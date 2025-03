Banken schwach, Immobilienwerte stark - Zinsen sinken weiter

toller schrieb gestern 20:28

Krass warum so aggressiv Orcel ggü?



Es ist doch so: da steht ein Paket Bundesbeteiligung an CoBa zum Verkauf. Mitarbeiter aus dem Profi-Ministerium verkaufen an Meist-bietenden.

Und auf einmal wills keiner gewusst haben. Und noch mehr: vorstand und Gewerkschaften und Mittelstand lehnen sich gegen den kauf/Übernahme auf. Geht ja gar nicht, die Italiener!.



Ich würde mal sagen, die Unternehmen in Italien, mit denen ich geschäftlich zu tun hatte, darunter dürfte auch ein, zwei der größten italienischen Unternehmen gewesen sein, bzw deren Mitarbeiter, sind im Schnitt sehr sehr fleißig, super ausgebildet, und nicht weniger „fleißig“ als viele deutsche Mitarbeiter (mittlerweile) sind. Dazu noch auf einem deutlich niedrigerem Lohn/Gehaltsniveau.



Kann halt sein, dass der ein oder andere sich umschaut, wenn ein anderer Wind weht in Frankfurt.



Ich denke für uns Aktionäre hat die Übernahmephantasie schon einiges gebracht. Bin nicht unzufrieden.



Und der rest ist halt verhandlungstaktik. Haben andere deutsche Konzerne auch drauf.