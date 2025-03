Artur Gilbert von der Brandwork Branding & Marketing GmbH verrät, warum 2025 über Erfolg oder Stagnation entscheidet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fulda (ots) - Fakt ist: Der Mittelstand hat sich zu lange auf Empfehlungen,persönliche Netzwerke und Bestandskunden verlassen. Doch die Spielregeln habensich geändert - und 2025 könnte über Wachstum oder Stillstand entscheiden.Potenzielle Kunden informieren sich heute online und wer hier nicht präsent ist,existiert schlichtweg nicht. Als IT-Spezialist und Experte für strategischesMarketing kennt Artur Gilbert die Herausforderungen des digitalen Wandels. MitBrandwork entwickelt er daher professionelle Webdesigns und einen authentischenMarkenauftritt, der Vertrauen schafft, Nachfrage generiert und sich von derKonkurrenz abhebt. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.Noch vor 10 oder 20 Jahren brauchten mittelständische Unternehmen kaum aktivenVertrieb: Aufträge kamen regelmäßig rein, langfristige Kundenbeziehungen sorgtenfür stabile Umsätze. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die wirtschaftliche Lagebringt immer mehr Bestandskunden zum Absprung - und die Neukundengewinnung wirdzur Notwendigkeit. Doch wo sind diese neuen Kunden? Die Antwort liegt ganzeinfach darin, dass sich 80 bis 90 Prozent potenzieller Kunden zunächst onlineinformieren, bevor sie einen Anbieter in Betracht ziehen. Wer hier nicht digitalsichtbar ist, wird von seiner Zielgruppe schlicht übersehen und spielt seinerKonkurrenz in die Karten, ohne es überhaupt zu merken. "Viele Mittelständlerbieten zwar hervorragende Leistungen, aber sie kommunizieren ihren Mehrwertnicht aktiv nach außen. Das führt dazu, dass Kunden sich für den Anbieterentscheiden, der professioneller auftritt - selbst wenn er das schlechtereAngebot hat", warnt Artur Gilbert, Gründer der Brandwork Branding & MarketingGmbH. "Wer nicht auf dem Radar potenzieller Kunden ist und die Chancen derDigitalisierung nicht nutzt, darf sich nicht wundern, wenn er keine neuenAnfragen erhält. So hart es klingt.""Wer also nicht hinter der Konkurrenz zurückbleiben will, muss in SachenBranding umdenken und sein Angebot offen nach außen kommunizieren", so derExperte. Genau dabei unterstützt Artur Gilbert seine Kunden: Dankmaßgeschneiderter Strategien identifizieren die Experten dieAlleinstellungsmerkmale ihrer Kunden und verpacken diese in einemprofessionellen und strategischen Online-Auftritt. Das Ergebnis: Ihr Unternehmengeneriert dadurch nicht nur deutlich mehr Kundenanfragen und zieht qualitativeMitarbeiter an, sondern verschafft sich vor allem einen entscheidendenWettbewerbsvorteil.Eine veraltete Webseite kostet mehr als nur Klicks - sie kostet UmsatzDie Realität: Viele mittelständische Unternehmen haben eine Website, die seit