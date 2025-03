4,1 % mehr Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Ende 2024

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Leistungsberechtigten über der Altersgrenze nimmt deutlich zu, Zahl

der Leistungsberechtigten wegen Erwerbsminderung dagegen konstant

- Weiterhin hoher Anstieg bei leistungsberechtigten Geflüchteten aus der Ukraine



Rund 1,26 Millionen Personen haben im Dezember 2024 Leistungen der

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch

Sozialgesetzbuch (SGB XII) bezogen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren das rund 49 000 oder 4,1 % mehr als im Dezember 2023.

Leistungsberechtigt sind Erwachsene, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

oder die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII erreicht haben und ihren

Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können.





Von Ende 2023 bis Ende 2024 stieg ausschließlich die Empfängerzahl bei der

Grundsicherung im Alter, während die Zahl der Empfängerinnen und -empfänger von

Grundsicherung bei Erwerbsminderung konstant blieb. Insgesamt erhielten rund 739

000 beziehungsweise 58,6 % der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung

im Dezember 2024 Grundsicherung im Alter. Das heißt, sie hatten die Altersgrenze

nach dem SGB XII erreicht oder überschritten. Dies entspricht einem Anstieg von

7,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Vor dem Jahr 1947 geborene Personen

erreichten die Altersgrenze mit 65 Jahren; für 1947 und später Geborene wird die

Altersgrenze seit dem Jahr 2012 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Im Dezember

2024 lag die Altersgrenze daher bei 66 Jahren.



Rund 522 000 beziehungsweise 41,4 % der Empfängerinnen und Empfänger von

Grundsicherung waren im Alter ab 18 Jahren bis unter die Altersgrenze. Sie

erhielten die Leistung aufgrund einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung. Das

bedeutet, sie konnten aufgrund einer Krankheit oder Behinderung für einen nicht

absehbaren Zeitraum täglich keine drei Stunden unter den üblichen Bedingungen

des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein. Ihre Zahl blieb gegenüber dem

Vorjahresmonat unverändert (0,0 %).



Erneuter Anstieg bei leistungsberechtigten Geflüchteten aus der Ukraine



Die Zahl leistungsberechtigter Geflüchteter aus der Ukraine stieg von rund 87

000 im Dezember 2023 auf insgesamt rund 99 000 im Dezember 2024 und damit um

14,6 %. Dieser Anstieg hatte somit erneut maßgeblichen Anteil an der

Gesamtentwicklung, wenn auch etwas weniger stark als im Vorjahr (Dezember 2023:

+18,8 % gegenüber Dezember 2022). Seit dem 1. Juni 2022 haben Geflüchtete aus

der Ukraine unter den üblichen Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen nach dem

SGB XII anstatt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).



Höhere Regelsätze ab 1. Januar 2024



Der aktuelle Anstieg der Zahl der Leistungsberechtigten bei der Grundsicherung

geht auch auf eine im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittliche Anhebung

der Regelsätze zum 1. Januar 2024 zurück und führte somit zu einem größeren

Kreis von Leistungsberechtigten. So gilt beispielsweise für Alleinstehende

seitdem ein um 61 Euro erhöhter Regelsatz von monatlich 563 Euro (+12,2 %).



