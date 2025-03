Lockheed Martin macht gemeinsame Sache mit Google: Wenn Cloud-KI zur Waffe wird!

Auch Google zeigt sich ambitioniert. "Lockheed Martin und Google Cloud teilen die Vision, mit KI neue Innovationen in die Branche zu bringen", sagte Jim Kelly, Vice President für den Bereich Federal bei Google Public Sector.

Lockheed Martin will die KI-Fähigkeiten unter anderem in Bereichen wie Echtzeit-Entscheidungsfindung, nachrichtendienstlicher Analyse, vorausschauender Wartung in der Luftfahrt, sicherer Softwareentwicklung und optimierter Lieferketten einsetzen.

Kernstück der technischen Umsetzung ist Googles KI-Plattform Vertex. Sie ermöglicht es Unternehmen, große Sprachmodelle – sogenannte Large Language Models – sicher und in großem Maßstab zu trainieren und anzupassen. Damit ergänzt Vertex die Anforderungen von Lockheed Martins KI-Fabrik, die weltweit, auch in luftgestützten Einsätzen, maximale Betriebssicherheit garantieren soll.

Fazit

Die Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Ziel beider Konzerne, KI-Lösungen für besonders kritische Anwendungen bereitzustellen. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen und wachsendem Bedarf an technologischer Souveränität dürfte das Vorhaben nicht nur strategisch, sondern auch wirtschaftlich Signalwirkung entfalten. An der Börse schlägt der Deal keine Wellen. Die Aktie verliert weiter an Boden:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion