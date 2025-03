DIB überschreitet Treuhandvolumen von 100 Millionen Euro

Bad Wildungen (ots) - Das Deutsche Institut für Bestattungskultur (DIB) hat

einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Am 27. März 2025 überschritt die

Gesamtsumme aller laufenden Treuhandverträge erstmals die Marke von 100

Millionen Euro. Seit der Gründung des DIB im Jahr 2004 wurden damit bundesweit

insgesamt 19.659 Treuhandverträge mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro

abgeschlossen.



Die erste Treuhandvereinbarung wurde am 2. August 2004 mit einem Kunden des

Bestattungsunternehmens Sauerbier in Eiterfeld unterzeichnet. Seither haben sich

474 Bestattungsunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet für die Zusammenarbeit

mit dem DIB entschieden. Sie bieten ihren Kundinnen und Kunden eine

professionelle und sichere Bestattungsvorsorge über das DIB-Treuhandmodell an.





"Dieser Meilenstein ist nicht nur Ausdruck einer konstanten Nachfrage nach

transparenter und rechtssicherer Bestattungsvorsorge, sondern auch ein Zeichen

für das Vertrauen, das zahlreiche Bestattungsunternehmen bundesweit in unser

Angebot setzen", erklärte Hermann Hubing, Geschäftsführer des DIB. Besonderer

Dank gelte allen Partnerbetrieben und Kooperationspartnern, die das

DIB-Treuhandmodell in den vergangenen zwei Jahrzehnten unterstützt und in der

Praxis verankert haben.



Die Abschlusszahlen im Jahr 2024 lagen laut DIB deutlich über dem Niveau des

bisherigen Rekordjahres 2019. Auch die Stiftung Warentest bewertete die

DIB-Vorsorgelösung in ihrer aktuellen Ausgabe von "Finanztest" erneut positiv

und hob die Vertragsgestaltung und Sicherheit der Einlagen besonders hervor.



Das DIB sieht sich mit dem wachsenden Treuhandvolumen in seiner Arbeit

bestätigt. Die Treuhandlösung ermöglicht es Vorsorgenden, ihre

Bestattungswünsche frühzeitig rechtssicher abzusichern und gleichzeitig ihre

Angehörigen finanziell zu entlasten. Die Gelder werden unabhängig verwaltet und

sind im Fall einer Insolvenz geschützt.



Das Deutsche Institut für Bestattungskultur ist eine bundesweit tätige

Dienstleistungsgesellschaft mit Sitz in Bad Wildungen. Es gehört zu den

führenden Anbietern von Bestattungsvorsorgelösungen und setzt sich für Qualität

und Transparenz im Bestattungswesen ein.



