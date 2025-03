Trump treibt Gold auf Allzeithoch - Stagflation!

Gold steigt wieder einmal auf ein neues Allzeithoch - und Donald Trump ist dafür ein entscheidender Treiber! Denn offenkundig holen die USA enorme Mengen pyhsisches Gold in die USA zurück. Vor allem aber sieht man bereits an den Autozöllen konkret, was in größerem Bild auf uns zukommen wird: Inflation und Stagflation! So steigen in den USA nach Verkündung der Autozölle die Preise für neue und gebrauchte Autos massiv - die Aktien von Autovermietern wiederum steigen, weil der Wert/Preis ihrer Fahrzeugpalette perspektivisch preislich höher veranschlagt werden kann. Trump hat laut einem Bericht des "Wall Street Journal" nun die Autokonzerne gewarnt, die Preise anzuheben - also verbal eine Art Preiskontrolle ausgesprochen. Aber was bleibt den Autokonzernen anderes übrig, als die Preise zu erhöhen? Es droht eine inflationäre Preisspirale durch den Handelskrieg, der Gold als den sicheren Hafen schlechthin erscheinen läßt!

