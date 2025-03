Babyboomer stärken Bedarf an Gesundheitseinrichtungen

Wachstumsmarkt Gesundheitssektor

Laut der Statistikbehörde Eurostat hat sich in der EU die Quote der „Altersklasse 65+“ von 18,7 Prozent (2014) auf 21,6 Prozent (2024) erhöht und dieser Trend dürfte sich höchstwahrscheinlich weiter fortsetzen. Diese demografische Entwicklung hat tiefgreifende Folgen für das Gesundheitswesen: Ältere Menschen benötigen statistisch häufiger medizinische Versorgung, leiden häufiger an chronischen Erkrankungen und sind öfter auf Pflege oder Rehabilitation angewiesen. Entsprechend steigt der Bedarf an Gesundheitsinfrastruktur – von Krankenhäusern und Reha-Kliniken über Pflegeheime bis hin zu Hospizen.

In Deutschland etwa wird allein aufgrund der Alterung ein Anstieg der Pflegebedürftigen von rund 5,0 Mio. (2021) auf 5,6 Mio. im Jahr 2035 erwartet (+14 Prozent). Bis 2055 prognostiziert man sogar etwa 6,8 Mio. pflegebedürftige Menschen. Diese Zahlen verdeutlichen den dringenden Bedarf an Kapazitäten im Gesundheitssektor. Neue Kliniken, zusätzliche Pflegeheimplätze und die Modernisierung bestehender Einrichtungen werden erforderlich, um die wachsende Nachfrage zu bewältigen.

Für die Bauwirtschaft bedeutet dies eine zentrale Rolle: Sie muss die erforderlichen Gebäude und Infrastruktur bereitstellen. Bauunternehmen, die auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen spezialisiert sind, werden zu wichtigen Akteuren, um den demografischen Wandel baulich zu bewältigen. Investitionen in Gesundheitsbauten gelten daher als zukunftssicher, da sie von langfristigen gesellschaftlichen Trends getragen werden.

Im Gesundheitssektor stark positioniert

Neben Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung hat der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) auch den demografischen Wandel als wichtigen „Veränderungstreiber“ identifiziert und daher die große Bedeutung des Gesundheitssektors klar in seine Geschäftsstrategie integriert. Untermauert wird dies durch die konzerneigene Spezialgesellschaft hospitals (Projektentwicklung und Betrieb von Gesundheitseinrichtungen). Dadurch verfügt die PORR im Bereich Gesundheitseinrichtungen über branchen­spezifisches Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette und kann Projekte von der Planung über die Errichtung bis zum Betrieb ganzheitlich begleiten​.