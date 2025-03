Vorsichtiger Ausblick von Energiekontor - Aktie am SDax-Ende

fundamental_a schrieb gestern 15:06

Morgen kommt der langersehnte GB 2024 von Energiekontor. Die meisten werden sich weniger für das abgelaufene Jahr interessieren, sondern mehr für den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Das Jahr 2024 hat man nach der AdHoc vom 4.12. mehr oder weniger abgeschrieben. Uninteressant ist das abgelaufene Jahr trotzdem nicht, da nun doch noch einige Zahlungen eingegangen sind, die ein nicht unordentliches Ergebnis für 2024 erwarten lassen. Siehe Meldung vom 12. März.

Ein EBT in der jetzt aktuellen Bandbreite von 34-37 Mio. € dürfte den Spielraum für eine ordentliche Dividende deutlich erhöhen. Hier hoffe ich mal auf Kontinuität und erwarte eine Dividende auf Vorjahreshöhe. Also mindestens 1,20 €. Diese Höhe erwarte ich auch, besonders vor dem Hintergrund des Jubiläumsjahres. In diesem Jahr feiern wir 35 Jahre Energiekontor und 25 Jahre den Börsengang von Energiekontor. Auch wenn die Gründung Ende des Jahres 1990 erfolgte, so ist 2025 das Jubiläumsjahr.

Herzlichen Glückwunsch an die Gründer Herr Lammers und Herr Dr. Wilkens.

Die Höhe des Ausblicks richtet sich sicherlich an die Möglichkeit Projekte profitabel zu veräußern. Erwartet man keine ready to build Projekte aus Deutschland, so dürfte der Ergebnisbeitrag der deutschen Pipeline nahe null sein. Aus Deutschland erwarte ich nur Ergebnisbeiträge, wenn sie a.) als ready to build verkauft werden oder b.) aus dem eigenen Anlagenbestand kommen (ist des öfteren schon vorgekommen).

Frankreich und Portugal werden sehr wahrscheinlich noch nicht reif sein für einen Verkauf. Hier könnte, wenn überhaupt, erst ab 26/27 mit Ergebnisbeiträgen aus der Projektierung zu rechnen sein. Wohlgemerkt aus der Projektierung.

USA, da schreib ich jetzt lieber nix zu. Sehe ich mal als Lotterielos an. Ob es in 2025 wieder eine Niete gibt? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und lass mich gerne überraschen.

Damit hängt der Ausblick und die Realität hauptsächlich von der Schottischen Pipeline ab. Ein Projekt verschob sich aus 2024 nach 2025. Der Vollzug wurde noch nicht gemeldet. Hier dürfte sicherlich morgen was zu lesen sein. Dieses eine Projekt dürfte jedoch nicht ausreichend für einen ordentlichen Ausblick 2025 sein. Da Herr Szabo in der Pressemitteilung vom 31.01.2025 verkündet hat, dass Energiekontor für dieses GJ viel vorhat, müsste da noch das ein oder andere Schottische Projekt veräußert werden.

An Projekten in Schottland mangelt es nicht. Die Limitierung liegt bei dem möglichen Netzanschluß. Je weiter die Netzanschlüsse in der Zukunft liegen, desto unwahrscheinlicher ist ein Projektverkauf in der Gegenwart. Hier hoffe ich mal auf neue Infos.

Wenn alles so läuft, wie geplant, dann dürfte das Jahr 2025 für Deutschland geprägt von einer großen Bauphase sein und 2026 hoffentlich eine große IBN Phase.

Das Umfeld ist anspruchsvoll, wegen der aktuellen Zinskurve, den Lieferzeiten, den Netzanschlüssen und besonders durch das Weltpolitische Durcheinander. Dies führt sicherlich dazu, dass Anleger häufig nur kurzfristige Trades bevorzugen, statt langfristige Anlage. Dies wiederum dürfte die Volatilität der Aktie sicherlich weiterhin hochhalten.

Ich bin gespannt, was morgen kommt.

LG fundamental_a