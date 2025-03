Deutsche Bank bekommt neuen Finanzchef von Morgan Stanley

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank bekommt einen neuen Finanzchef. Der langjährige Amtsinhaber James von Moltke wolle seinen bis Juni 2026 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Konzern am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Seine Aufgaben übernehme im kommenden Jahr Raja Akram, der bisherige Vize-Finanzchef der US-Bank Morgan Stanley . An der Vorstandsspitze der Deutschen Bank soll es hingegen keine Änderungen geben: Der Aufsichtsrat stimmte dafür, den Vertrag von Vorstandschef Christian Sewing um drei Jahre bis April 2029 zu verlängern.

Branchenexperte Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan zeigte sich von dem Personalwechsel überrascht. Der von ihm geschätzte von Moltke habe in den vergangenen Jahren zusammen mit Sewing eine bemerkenswerte Trendwende der Bank hinbekommen. Mit der finanziellen Entwicklung des Geldhauses habe die Entscheidung wohl nichts zu tun, schrieb Abouhossein. Der Übergang zu Raja Akram erscheine ihm gut durchdacht.