erster Video-Teaser, Details zur digitalen Welt- und zur Publikumspremiere auf der Mailänder Designwoche

Mladá Boleslav (ots) - > Teaser-Video enthüllt erste Designdetails der stärksten

Elroq-Version



> Digitale Weltpremiere am Donnerstag, 3. April 2025, um 10:00 Uhr



> Neuer Skoda Elroq RS feiert seine Publikumspremiere auf der Mailänder

Designwoche 2025





Skoda Auto hat einen Teaser des völlig neuen Elroq RS veröffentlicht. Der

Video-Clip erlaubt erste Blicke auf Karosseriegestaltung und Innenraum. Die

Weltpremiere des dynamischsten Elroq-Modells findet am 3. April um 10:00 Uhr

statt und wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Skoda

(https://www.youtube.com/user/skoda) übertragen. Kurz darauf zeigt sich der

Elroq RS erstmals der Öffentlichkeit und gibt seine Publikumspremiere auf der

Mailänder Designwoche 2025 vom 8. bis 13. April



Das Teaser-Video stellt besonders markante Highlights von Exterieur und

Interieur heraus, zu denen auch die schwarzen Designelemente gehören, die

charakteristisch für den Auftritt aller Skoda RS-Modelle sind. Ebenso wie die

anderen Versionen des Elroq besitzt auch der Elroq RS das neue Tech-Deck-Face in

Hochglanz-Schwarz. Exklusiv für den Elroq RS können Kunden die RS-typische

Lackierung Mamba-Grün wählen.



Skoda überträgt die Weltpremiere am 3. April ab 10:00 Uhr MESZ live auf dem

offiziellen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/user/skoda) der Marke. Eine

Pressemappe mit Bildern und Videos steht zur selben Zeit auf

https://skoda-media.de/pmappen/0/ bereit.



Nach der digitalen Enthüllung tritt die sportlichste Version des

batterieelektrischen Kompakt-SUV kurz darauf erstmals in der Öffentlichkeit auf.

Die Publikumspremiere steigt in Italien im Rahmen der Mailänder Designwoche 2025

in der Galerie Padiglione d'Arte Contemporanea im Design-Stadtteil Porta

Venezia. Der Elroq RS bildet in der vom 8. bis 13. April geöffneten Ausstellung

den Mittelpunkt eines immersiven Erlebniswegs, der Motive der Skoda Kampagne '

Be More Elroq ' widerspiegelt. Zum 130. Gründungsjubiläum des

Automobilherstellers aus Mladá Boleslav stellt Schuhhersteller Botas während der

Ausstellung offiziell seine neuen Sneaker vor, die sich an den Designprinzipien

von Skoda Modern Solid orientieren. Die Sneaker entstanden in Zusammenarbeit mit

dem Designteam von Skoda Auto. Das Organisationsteam von Skoda wird eines der

drei geplanten Modelle während der Veranstaltung tragen.



