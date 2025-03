Höheres Sitzplatzangebot bei Flügen im Sommer

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Von Ende März 2025 bis zum Ende der Feriensaison werden auf allen Flügen von, nach und in Deutschland 137,7 Millionen Sitzplätze angeboten und damit fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus dem Sommerflugplan 2025 hervor, der am Freitag vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) veröffentlicht wurde.



Allerdings: Für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtige Verbindungen leiden nach wie vor unter einer schleppenden Erholung. Mit einer Erholungsrate von insgesamt nur 90 Prozent wird das Vor-Corona-Niveau von 2019 weiterhin nicht erreicht.





Als zugkräftig erweisen sich touristisch geprägte Gebiete im Mittelmeerraum sowie in Ost- und Südosteuropa. Die touristischen Airlines überschreiten das Vor-Corona-Niveau mit einer Recovery von 131 Prozent deutlich. Ihr Marktanteil von 16 Prozent ist aber zu klein, um entscheidenden Einfluss auf die Gesamtentwicklung zu haben.



Das Angebot für die Anbindung des Wirtschaftsstandorts Deutschland in Richtung West- und Nordeuropa stagniert oder sinkt hingegen. Die Langstrecke wächst nur gering mit zwei Prozent und erreicht 96 Prozent des Vorkrisenniveaus.



Auf den Strecken, auf denen viele Fluggäste an Drehkreuzen außerhalb Europas in Richtung Asien umsteigen, ist die Recovery-Rate mit 103 Prozent ausgeprägt. Das bestätige einmal mehr, dass diese Flugverbindungen gefragt seien, weil sie günstiger seien als europäische Drehkreuze, so die BDL. "Klimapolitische Regularien der EU, die einseitig zulasten europäischer Airlines gehen, verteuern hingegen Umstiege an europäischen Luftdrehkreuzen."



Beim innerdeutschen Luftverkehr läuft die Erholung nach wie vor schleppend und konzentriert sich fast ausschließlich auf die Zubringerfunktion zu den Drehkreuzen Frankfurt und München. Der innerdeutsche Verkehr liegt bei 53 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Besonders das Angebot auf den dezentralen Strecken, die nicht die Drehkreuze Frankfurt oder München als Start oder Ziel haben, erholt sich lediglich auf 20 Prozent des Niveaus von 2019. Gegenüber dem Vorjahr gehen diese Verkehre sogar noch um zwölf Prozent zurück.



BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte: "Wir sind europaweit immer noch eines der Schlusslichter bei den Erholungsraten. Die politisch bedingten Kosten müssen dringend auf ein europäisches Maß reduziert werden, wenn wir wieder auf einen guten wirtschaftlichen Wachstumspfad und zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit zurückkommen wollen."