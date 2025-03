Nike – defensiver Einstieg auf 5-Jahres-Tief

Nike (US6541061031), Sportartikelkonzern Nummer 1 weltweit vor Adidas, hat sich im Weihnachtsgeschäft und zum Jahresbeginn laut Reuters besser geschlagen als erwartet: Der Umsatz ging zwar in Q3 (Dezember bis Februar) um 9 Prozent auf 11,3 Mrd. US-Dollar zurück, allerdings hatten Analysten mit einem Minus von 12 Prozent gerechnet. Auch wenn die unter dem neuen CEO Elliott Hill entwickelten Sneaker-Modellserien Pegasus Premium und Vomero 18 erfolgreich waren, fehlte beim Nettogewinn von 794 Mio. US-Dollar nahezu ein Drittel gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. In einem ähnlichen Verhältnis ging auch der Gewinn pro Aktie zurück, der mit 0,54 US-Dollar aber deutlich über den Prognosen von 0,29 US-Dollar landete. Seit dem Hoch bei 171 US-Dollar im November 2021 hat Nike knapp zwei Drittel Kurswert eingebüßt; wer darauf setzt, dass der Branchenprimus in diesem Jahr wieder Marktanteile zurückerobert, könnte sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.

