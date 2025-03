W&W-Gruppe mit starkem Jahresauftakt 2025

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kornwestheim (ots) -- Neugeschäft legt bis Ende Februar 2025 in fast allen Segmenten deutlich zu,teilweise prozentual zweistellig.- Deutlicher Anstieg des IFRS-Konzernergebnisses für 2025 erwartet; auchHGB-Ergebnis im Einzelabschluss soll weiter steigen.- Geschäftsjahr 2024 wie angekündigt im Zeichen außergewöhnlicherSchadenbelastungen infolge Unwetter im Kerngebiet, explodierender Kosten imKfz-Gewerbe und schwacher Konjunktur. Sämtliche Belastungen vollständigverarbeitet.- Dennoch Jahresgewinn nach IFRS von 36 Millionen Euro; HGB-Ergebnis mit 135Millionen Euro im sechsten Jahr in Folge verbessert.- W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Die W&W-Gruppe ist trotz allerBelastungen auf einem guten Kurs. Der starke Jahresauftakt gibt uns deutlichenRückenwind."Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat einen starken Jahresauftakt2025 verzeichnet. Der Vorsorge-Konzern erreichte in den ersten beiden Monatendes Geschäftsjahres 2025 im Neugeschäft und im Bestand in nahezu allen Bereichendeutliche, teilweise prozentual zweistellige Zuwächse gegenüber dem gleichenVorjahreszeitraum. Der starke Jahresstart untermauert das Ziel, dasKonzernergebnis nach IFRS in diesem Jahr deutlich zu erhöhen und auch dasHGB-Ergebnis im Einzelabschluss der W&W AG erneut zu steigern. 2024 konnte dieW&W-Gruppe trotz erheblicher Schadenbelastungen aus ungewöhnlich zahlreichen undschweren Unwettern insbesondere im Kernversicherungsgebiet mit einem positivenKonzernergebnis von 36 Millionen Euro abschließen (Vorjahr: 141 Millionen Euro).Davon entfielen 31 Millionen Euro auf das Schlussquartal. Sämtliche Belastungenhat die W&W-Gruppe im Geschäftsjahr vollständig bilanziell verarbeitet. DasHGB-Ergebnis der W&W AG wurde sogar leicht auf 135 Millionen Euro gesteigert(2023: 132 Millionen Euro). Dies ermöglicht es dem Unternehmen, derHauptversammlung am 22. Mai 2025 eine zum Vorjahr konstante Dividende von 65Eurocent je Aktie vorzuschlagen.Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Die ersten Monate des neuenGeschäftsjahres verliefen für uns sehr erfreulich und wir verzeichnetendeutlichen Rückenwind. Wohl selten zuvor war ein Jahresauftakt so erfolgreich.Dies freut uns umso mehr, als 2024 eines der schwierigsten Jahre für diedeutsche Versicherungswirtschaft war. Dass wir alle Belastungen aus den schwerenUnwetterschäden bilanziell bereits vollständig verarbeitet haben und unbelastetins neue Jahr gestartet sind, zeigt, wie stark und stabil unsere Gruppemittlerweile geworden ist. Genauso wichtig ist, dass es uns offenbar gelungenist, den von den Unwettern betroffenen Kunden schnell und unbürokratisch zu