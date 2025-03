Nikola-Skandal: Kleinanleger verlieren 661 Mio. Dollar – EX-CEO Milton begnadigt

Der ehemalige Nikola-CEO Trevor Milton sorgt erneut für Schlagzeilen. Am Donnerstagabend veröffentlichte er ein Video, in dem er behauptet, von US-Präsident Donald Trump begnadigt worden zu sein. Eine offizielle Bestätigung des Weißen Hauses steht bislang aus. Während Milton seine persönliche Wende feiert, beschäftigen sich die Gerichte noch immer mit den finanziellen Schäden, die durch seinen Betrug verursacht wurden – insbesondere für Kleinanleger.

"Im Rahmen des Gerichtsurteils wurde eine Rückerstattungsanordnung verhängt, die Festlegung eines Betrags jedoch bis zum Erhalt zusätzlicher Informationen von den Parteien aufgeschoben. Die Parteien versuchten, eine Lösung für die Rückerstattungsfrage auszuhandeln, konnten jedoch keine Einigung erzielen", erklärte Podolsky in den Gerichtsdokumenten.

Milton war im Jahr 2023 verurteilt worden, weil er als CEO von Nikola öffentlich über technologische Fortschritte gelogen hatte. Besonders berüchtigt: ein angeblich funktionsfähiger Elektro-LKW, der in Wahrheit lediglich einen Hang hinunterrollte – eine Inszenierung, die damals vom Shortseller Hindenburg aufgedeckt wurde.

Die Schadensermittlung der Staatsanwaltschaft basiert auf Handelsdaten zwischen dem 10. und 21. September 2020 – also dem Zeitraum zwischen den Enthüllungen durch Hindenburg und Miltons Rücktritt bei Nikola. Allein über die Plattformen TD Ameritrade, Charles Schwab und Robinhood sollen Privatanleger in dieser Zeit rund 268 Millionen US-Dollar verloren haben. Basierend auf diesen Zahlen wurde der Gesamtschaden für Kleinanleger auf 661 Millionen US-Dollar hochgerechnet. Milton selbst bestreitet jeden finanziellen Schaden – laut Gerichtsunterlagen gab er an, der Verlustbetrag liege bei null.

Seine eigene Sicht der Dinge teilte Milton am Donnerstag via Instagram: "Was geht, Leute? Oh mein Gott. Ich habe gerade einen Anruf vom Präsidenten der Vereinigten Staaten auf meinem Handy erhalten und er hat meine vollständige und bedingungslose Begnadigung unterzeichnet. Ich bin frei."

Er stellte zudem Parallelen zwischen seinen juristischen Auseinandersetzungen und den Verfahren gegen Donald Trump her. "Von denselben Büros erledigt, die ihn belästigt und strafrechtlich verfolgt haben", sagte Milton. Seine Botschaft zum Abschluss: "Die größte Comeback-Geschichte Amerikas steht kurz bevor."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nikola Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 0,105USD auf Nasdaq OTC (28. März 2025, 01:10 Uhr) gehandelt.





