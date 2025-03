AKTIE IM FOKUS Ionos trotzen Platzierung - Zeitweise sogar im Plus Die Aktien von Ionos haben sich am Freitag nach klaren Anfangsverlusten sichtbar berappelt. Zeitweise schafften sie es sogar in positives Terrain - zuletzt notierten sie aber wieder 0,8 Prozent tiefer bei 25,75 Euro. Damit bestätigten sie …