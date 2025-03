Sekur Private Data Ltd. – Die Lösung für 100 % Privatsphäre

Das Technologie-Unternehmen SEKUR Private Data Ltd. (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) hat in über 10 Jahren Entwicklungszeit eine proprietäre Technologie entwickelt, die Cyber-Angriffe und missbräuchliche Datennutzung unterbindet. Sekur ist ein in der Schweiz ansässiger Anbieter für Cybersicherheit und Datenschutz und bietet eine sichere Suite von Tools zum Schutz von Unternehmen und Privatpersonen vor unberechtigtem Zugriff und Cyber-Bedrohungen. Mit Lösungen wie SekurMail, SekurMessenger und SekurVPN bietet man ein zugängliches und zuverlässiges Mittel zur digitalen Kommunikation und Datenspeicherung, das auf Schweizer Datenschutzstandards basiert, die in ihrer Strenge auf dem Planeten einzigartig sind.

BigTech – Datenraub, Werbung und virtuelle Beeinflussung

Jeder Internetnutzer kennt es: Wer heute eine Webseite öffnet, wird quasi gezwungen den Cookies des Betreibers in vollem Umfang zuzustimmen, damit die Nutzung der Seite die gewünschten Informationen liefert. Hinter den Cookies verbergen sich kleine Textdateien, die von Websites im Browser eines Nutzers gespeichert werden. Sie enthalten Informationen über Besuche, Präferenzen und Interaktionen, um Webseiten schneller zu laden und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Bei den Analyse- und Tracking-Cookies wird es interessant, denn sie erfassen das Nutzungsverhalten für Webseitenbetreiber. Drittanbieter-Cookies erfassen sogar, welche Seiten der User besucht, was gesucht wird und wie lange verweilt wird. Ein Tor für personalisierte Werbung durch den Datenverkauf an Werbetreibende – ein Albtraum für Nutzer, die privat bleiben wollen.