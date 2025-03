Wie Task Force IT-Solutions moderne Sortiertechnologie nahtlos integriert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Dortmund (ots) - Wie lassen sich modernste Sortiertechnologien mit der bewährtenIBM Power i-Infrastruktur verbinden - ohne die Systemstabilität zu gefährden?Die IT-Experten Andreas Strietholt und Frank Hildebrandt haben mit Task ForceCMOne und Profound API eine Lösung entwickelt, die Unternehmen hilft, ihreProzesse effizient zu modernisieren. Was hinter ihrem Ansatz steckt und wieWitra Logistics und LERROS Moden davon profitieren konnten, erfahren Sie hier.Seit Jahrzehnten setzen viele Unternehmen auf IBM i als stabile undleistungsfähige IT-Plattform - und das aus gutem Grund. Doch wenn es darum geht,moderne Systeme wie vollautomatische Sortieranlagen nahtlos in bestehendeIT-Strukturen zu integrieren, stehen viele Betriebe vor einer Herausforderungmit Folgen: Eine fehlende Vernetzung sorgt nicht nur für ineffiziente Prozesse,sondern behindert den gesamten Betrieb. Fehlende Echtzeitinformationen führen zufehlerhaften Sortierungen, manuelle Nachbesserungen kosten Zeit, und der gesamteProzess gerät ins Stocken. Ohne eine direkte Kommunikation zwischenLagerverwaltungssystemen, Transportmanagementsystemen und dem Sortiersystementstehen Engpässe. Pakete bleiben liegen, Etiketten können nicht validiertwerden, und Mitarbeiter müssen händisch korrigieren - eine ineffiziente,fehleranfällige und teure Notlösung. "Ein Sorter ist das Rückgrat einesfunktionierenden Betriebs und sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden",betont Andreas Strietholt, Geschäftsführer der Task Force IT-Consulting GmbH."Umso wichtiger ist es, dass er in die Betriebsstrukturen aufgenommen und derDatenaustausch perfektioniert wird. Wer hier nicht alles aus seinem Systemherausholt, wirft letztendlich Potenzial zum Fenster hinaus.""Unternehmen stehen bei der Optimierung des Datenaustausches ihres Sorters nichtalleine da", versichert Co-Geschäftsführer Frank Hildebrandt. Mit CMOne, ihremIT-Change-Management-System für IBM i, helfen die beiden IT-Experten ihrenKunden, IT-Änderungen effizient zu steuern und Ausfälle zu minimieren. Dankihrer 40-jährigen Erfahrung verbinden sie technologische Kompetenz mit tiefemVerständnis unternehmerischer Prozesse. Davon profitiert auch Witra Logisticsund ihr Kunde LERROS Moden: Für den Fashion-Anbieter mit Sitz in Düsseldorf hatWitra Logistics eine hochmoderne, vollautomatische Sorter-Anlage installiert, umhöchste Effizienz in der Textillogistik zu gewährleisten. Doch ohnezuverlässigen Datenaustausch bleibt ihr volles Potenzial ungenutzt. Hier kommt