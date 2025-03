fast einstimmig (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eschborn (ots) - In Berlin steht ein Regierungswechsel bevor undPersonalverantwortliche in deutschen Unternehmen wünschen sich vor allemEntbürokratisierung und Digitalisierung der Behörden. Anreize zur höherenErwerbsbeteiligung rangieren ebenfalls oben auf der Liste der Prioritäten fürdie Wirtschaft. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse derRandstad-ifo-Personalleiterbefragung (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmayCgKgZPo-2Bn7xv96kvIS-2Bz8vUBvt5MD-2FA88blTq0vrieBdmHSo44L1rV04PbhJW7R6NbSvc2i75qA7SNYh8L017l6sQ9I-2FGAvqGcpjKD5I1A-3D-3D6n8O_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS3Z3oEkXNTsu2Md7mxO9kNGu93fI0XpZ9GOjbRaxSFdLz04d4V-2BNcdKv0eQtTO7DhjAIZBEFmzLL27NZfsmZTAM-2B78EvIcTrcFGDvBZxg-2FSiSIfIBk8K7ng-2BEQ-2FoS-2FYmOjyyI0WzArdt30SY6QwdffjmxElnLLeXKfQWri3mggBvrlZtdEiPbEsTCTiSmJH2TLPA69OKi-2FeMJlbR6a4evopC9zpMBx7QmIVNLWO3MyaEQ-3D-3D) (Q12025):- Die befragten Personalverantwortlichen räumen dem Bürokratieabbau eine hoheoder eher hohe Priorität ein - und dies fast einstimmig (98 %).- Für Unternehmen bleibt auch die Digitalisierung der Behörden einSchlüsselthema: 82 % der Unternehmen sehen eine hohe oder eher hohe Prioritätfür Fortschritte in diesem Bereich.- Von der Bundesregierung werden ebenfalls Anreize für eine höhereErwerbsbeteiligung erwartet - insbesondere mit Blick auf Menschen, die schondas Renteneintrittsalter überschritten haben und ausländische Fachkräfte.Weniger Papier, mehr TempoEntbürokratisierung hat insbesondere in mittelgroßen Unternehmen (250 - 499Beschäftigte) hohe Priorität (92 %). Im Branchenvergleich sehen diesbezüglichder Handel und Dienstleistungssektor (jeweils 84 %) mehr Dringlichkeit als dieIndustrie (80 %). Bei der Digitalisierung der Behörden gibt es hingegendeutlichere Unterschiede in der Priorisierung: Dienstleister räumen diesem Themadeutlich häufiger (54 %) hohe Priorität ein als Handel (49 %) und Industrie (41%)."Die Aufgaben für die Politik sind klar - weniger Papier und mehr Tempo für dieWirtschaft", erklärt Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Area North East+ Business Innovations & Concepts bei Randstad Deutschland."Genehmigungsverfahren und Berichtspflichten sind nur einige der Baustellen, diedringend mehr Effizienz und Vereinfachung benötigen. Vor allem im Bereich derDigitalisierung besteht großes Potenzial für den Arbeitsmarkt, damit Projekteeffizienter genehmigt werden und Unternehmen schneller Arbeitskräfte findenkönnen", ergänzt Susanne Wißfeld.Höhere Erwerbsbeteiligung - aber wie?69 % der Unternehmen sehen auch in Anreizen für mehr Erwerbsbeteiligung eine