BE OPEN Art startet den zweiten regionalen Wettbewerb des Jahres 2025 zur Förderung aufstrebender Künstler in Ozeanien

LUGANO, Schweiz, 28. März 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Galerie, die von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN ins Leben gerufen wurde, setzt BE OPEN Regional Art, den regionalen Wettbewerb für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler, fort, um diejenigen zu unterstützen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert.

Auch 2025 wird die BE OPEN Expertengemeinschaft weiterhin diejenigen Künstler auswählen, die die künstlerische Tradition einer bestimmten Region am besten repräsentieren, um sie in der BE OPEN Kunstgalerie zu präsentieren und ihnen eine größere Sichtbarkeit zu verschaffen.