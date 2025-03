Lurse AG / MRH Trowe & Lurse und die Heubeck AG bündeln Expertise

Im Markt für betriebliche Altersversorgung formiert sich durch die Fusion zweier Schwergewichte ein neuer Big Player. MRH Trowe & Lurse erwirbt sämtliche Geschäftsanteile der Heubeck AG von der Gründerfamilie, der S-PensionsManagement GmbH und der VKVG GmbH & Co. KG. Die entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet.

- MRH Trowe & Lurse und Heubeck bündeln ihre jeweiligen Kompetenzen und schließen zu den Marktführern in der aktuariellen bAV-Beratung auf - MRH Trowe & Lurse übernimmt führende Rolle als Full-Service-Anbieter für Betriebsrenten - Kunden profitieren künftig vom Expertenwissen eines über 500-köpfigen bAV-Teams

MRH Trowe & Lurse, Strategieberater und Spezialist für HR- und bAV-Systeme, und Heubeck, traditionsreicher Berater im bAV-Bereich und aktuarieller Dienstleister, bündeln ihre Kompetenzen und vereinen ihre Stärken, um eine führende Rolle bei der aktuariellen Beratung und bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen einzunehmen. Damit setzt MRH Trowe & Lursegemeinsam mit Heubeck den konsequenten Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Die neue gewinnbringende Partnerschaft festigt die Position von MRH Trowe & Lurse als innovativer Partner für Unternehmen, Versicherer, Fondsgesellschaften sowie betriebliche und berufsständische Versorgungseinrichtungen in allen Belangen rund um die Betriebsrente - ob strategischer, rechtlicher, aktuarieller, betriebswirtschaftlicher oder administrativer Art.



Das Unternehmen Heubeck ist mit seiner über 75-jährigen Tradition und Bedeutung für die Entwicklung der bAV in Deutschland hoch angesehen und hat sich in dieser Zeit zum ganzheitlichen Dienstleister in allen Fragen rund um die bAV entwickelt. Der Schwerpunkt der knapp 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 70 Aktuare, liegt in der aktuariellen Bewertung und Beratung für Unternehmen, berufsständische und betriebliche Versorgungswerke sowie der Administration der Zusagen. Seit Jahrzehnten setzen die Heubeck-Richttafeln den Standard für die bilanzielle Bewertung von deutschen Pensionsverpflichtungen und haben das Unternehmen weltweit bekannt gemacht.



MRH Trowe & Lurse ist mit über 300 Mitarbeitenden ebenfalls ein bekannter, anerkannter und gefragter Rundum-Anbieter für Betriebsrenten und Benefits. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren mit der digitalen Plattform P·LIVE die Technologieführerschaft im stark wachsenden Geschäftsfeld für digitale Bestandsverwaltung in allen Durchführungswegen der bAV übernommen. P·LIVE ermöglicht es Unternehmen, Versicherern und Fondsgesellschaften, ihre gesamte bAV-Administration schlank und effizient abzuwickeln. Dank erstklassigem Know-how ist MRH Trowe & Lurse in der Lage, die steigende Nachfrage nach digitaler Bestandsverwaltung zu befriedigen.



Das Zusammengehen von MRH Trowe & Lurse mit Heubeck eröffnet betrieblichen und berufsständischen Versorgungseinrichtungen vielversprechende Perspektiven. Künftig werden beide Gesellschaften gemeinsam innovative bAV-Lösungen entwickeln und anbieten. In der Analyse, Bewertung und Prognose betrieblicher Versorgungszusagen vervielfachen sie ihre Leistungsfähigkeit. Zugleich erweitern sie ihr Servicespektrum für das Pensionsmanagement international tätiger Unternehmen, unter anderem durch das Angebot globaler Gutachten über den Lurse Partner MBWL. Gemeinsam verfügen MRH Trowe & Lurse und Heubeck über mehr als 500 Fachleute, die Antworten auf alle Fragen rund um Personal- und Pensionsmanagement sowie zu den damit verbundenen aktuariellen Bewertungs- und Finanzierungsthemen liefern.



Heubeck wird als Partner der MRH Trowe & Lurse-Gruppe seine Eigenständigkeit weiterführen. Auch das Management von Heubeck bleibt an Bord.

"Die Konstellation, dass zwei starke Partner eine gemeinsame Vision für die Zukunft haben, ist eine große Chance für beide Unternehmen. Die Kompetenzfelder von MRH Trowe & Lurse und von Heubeck ergänzen und verstärken sich gegenseitig", sagt Matthias Edelmann, Vorstand bei der MRH Trowe AG Holding und Managing Partner der MRH Trowe & Lurse GmbH. "Wir sind sehr stolz, dass ein so renommiertes Haus wie die Heubeck AG mit ihrer herausragenden Reputation nun zu unserer Gruppe gehört. Mit der Akquisition zeigen wir unsere Entschlossenheit, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Position als führender Berater im Bereich der betrieblichen Altersversorgung weiter zu festigen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Heubeck, dem Team und natürlich den Heubeck-Kunden."



"Mit unserer Stärke im Bereich der aktuariellen Dienstleistungen - nicht zuletzt dokumentiert durch die Bedeutung der Heubeck-Richttafeln - bringen wir ein wichtiges Asset in die Zusammenarbeit mit MRH Trowe & Lurse ein", sagt Susanna Adelhardt, Vorstandsvorsitzende der Heubeck AG. "Wir können unsere Expertisen ideal miteinander verbinden und so das Angebot für unsere Kunden rund um die betriebliche Altersversorgung und sich daran anknüpfende, ergänzende Beratungs- und Dienstleistungen nochmals substanziell verbessern. So schaffen wir ein vollständiges und ausgewogenes bAV-Angebot von der Beratung über die Bewertung bis zur Administration. Eine ideale Voraussetzung für Heubeck, auch weiterhin zu wachsen."



"Es freut mich, dass die Heubeck AG auch künftig als deutsches Unternehmen international mitspielen kann", sagt Prof. Dr. Klaus Heubeck. "Für die steigenden Anforderungen an Regulatorik, Administration und weitere Digitalisierung sind kluge Lösungen notwendig. Heubeck und MRH Trowe & Lurse werden zukünftig ihre Kompetenzen nutzen und als zwei starke Partner alle relevanten Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten. So werden wir das Kerngeschäft kraftvoll weiter ausbauen. Die Heubeck AG und ihre Unternehmensphilosophie werden mit der Fusion in einer erfolgreichen Umgebung fortgeführt und ausgebaut."



"Durch die strategische Partnerschaft mit der Heubeck AG erweitern wir unser Leistungsspektrum mit erstklassigem versicherungsmathematischem Know-how. Mit künftig 1.700 Experten bieten wir umfassende Dienstleistungen in Risikomanagement, betrieblicher Vorsorge und Finanzierung an, was sowohl unseren Kunden als auch Kooperationspartnern einen Mehrwert bietet", erklärt Ralph Rockel, Vorstandsvorsitzender der MRH Trowe AG Holding.

Die Akquisition steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über MRH Trowe:



MRH Trowe gehört zu den zehn größten deutschen Makler- und Beratungshäusern in den Geschäftsfeldern Insurance, Benefits und Finance. Unter dem Dach der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding agieren neben der MRH Trowe Insurance Brokers GmbH mehrere Spezialdienstleister für verschiedene Segmente. MRH Trowe bietet umfassende Expertise in praktisch allen Versicherungssparten für Industrie- und Gewerbekunden, Institutionen sowie gehobene Privatkunden. Das inhabergeführte Unternehmen verfolgt einen konsequenten Wachstumskurs mit ganzheitlichem Beratungsangebot, spezialisierten Fachteams und einem hohen Digitalisierungsgrad an den Schnittstellen zwischen Mandanten, Maklern und Versicherern. Rund 1.500 Mitarbeitende verwalten ein Prämienvolumen von mehr als 700 Mio. Euro.



http://www.mrh-trowe.com



Über die MRH Trowe & Lurse GmbH:



Die MRH Trowe & Lurse GmbH ist HR- und bAV-Lösungsanbieter mit den Schwerpunkten Compensation & Benefits, Pensions und Talent. Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Unternehmen aller Branchen national und international bei der Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und Performance Management-Systemen. Neben der Beratung zur Einrichtung, Harmonisierung und Ablösung von betrieblichen Versorgungswerken und EbAVs bietet das Unternehmen eine breite Unterstützung in der Mitarbeiterbetreuung und Kommunikation an. Umfassendes Know-how sowie eine hochautomatisierte Infrastruktur in der digitalen bAV-Administration und

versicherungsmathematischen Bewertung von bAV-Systemen vervollständigen das bAV-Portfolio. Zusammen mit MBWL International wird die internationale Renten- und Pensionsberatung aus einer Hand angeboten. Das Unternehmen gehört zum Industrieversicherungsmakler MRH Trowe.



http://www.lurse.de , http://www.p-live.de , http://www.mbwl-int.com

Über die Heubeck AG:



Die HEUBECK AG gehört zu den führenden unabhängigen Beratungsunternehmen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland. In den mehr als sieben Jahrzehnten ihres Bestehens hat sie ihren Ruf als kompetenter und zuverlässiger Dienstleister ausgebaut und gefestigt. Die von HEUBECK entwickelten und immer wieder aktualisierten Richttafeln bilden die allgemein anerkannten Rechnungsgrundlagen zur bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen in Deutschland. Zu den Kunden der HEUBECK AG zählen zahlreiche Pensionskassen, Pensionsfonds, Zusatzversorgungskassen und berufsständische Versorgungswerke sowie Verbände und staatliche Institutionen.



http://www.heubeck.de



