First Mining erhält letzte Zahlung in Höhe von 5 Millionen US$ von First Majestic in Verbindung mit dem Silber-Stream für das Goldprojekt Springpole

28. März 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) gibt bekannt, dass das Unternehmen von First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) die letzte Zahlung in Höhe von 5 Millionen US$ im Zusammenhang mit dem Silber-Stream erhalten hat, den First Majestic für das Goldprojekt Springpole („Projekt Springpole“) von First Mining im Nordwesten von Ontario hält. Am 10. Juni 2020 schlossen First Mining, Gold Canyon Resources Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Mining, die Eigentümer des Projekts Springpole ist, und First Majestic eine Silberkaufvereinbarung (die „Silberkaufvereinbarung“) ab, welcher zufolge First Majestic im Austausch gegen bestimmte Bar- und Aktienzahlungen einen Stream für die Silberproduktion aus dem Projekt Springpole erhält. Am 13. März 2025 vereinbarten die Parteien eine Änderung zur Silberkaufvereinbarung (die „Änderungsvereinbarung“), um die Bedingungen der von First Majestic im Rahmen der Silberkaufvereinbarung zu leistenden Abschlusszahlung (die „Tranche-3-Zahlung“) dahingehend zu ändern, dass die Tranche-3-Zahlung in Höhe von 5 Millionen US$ in bar erfolgt und bis zum 31. März 2025 zu entrichten ist.

Als Gegenleistung für die Änderung der Tranche-3-Zahlung hat First Mining die Bedingungen der Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) geändert, die am 2. Juli 2020 gemäß den Bedingungen der Silberkaufvereinbarung an First Majestic begeben wurden. Die 32.050.228 Warrants, die an First Majestic ausgegeben wurden, hatten einen Ausübungspreis von 0,374 $ pro Warrant und sollten am 2. Juli 2025 verfallen. Gemäß der Änderungsvereinbarung wurde der Ausübungspreis der Warrants auf 0,20 $ geändert und das Verfalldatum auf den 31. März 2028 verlängert. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange („TSX“) an 45 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,30 $ oder mehr betragen, kann First Mining außerdem das Verfallsdatum der Warrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung liegt, in der der beschleunigte Verfall angekündigt wird. Die geänderten Bedingungen der Warrants wurden von der TSX genehmigt; alle anderen Bedingungen der Warrants bleiben unverändert. Keine der verlängerten Warrants befinden sich im Besitz von Insidern des Unternehmens.