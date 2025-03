Höhere Steuern Kapitalertragssteuer: SPD will Gewinnen aus Aktien und Krypto an die Gurgel Die SPD verübt einen Anschlag auf Aktiensparer, die in Deutschland abermals mit Füßen getreten werden. Auch Kryptowährungen sind diesmal dran! Ein Kommentar von Nachrichten-Redakteur Krischan Orth.